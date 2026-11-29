El agua está presente en la vida de las comunidades de la Huasteca potosina no solo como un elemento necesario para vivir, sino también en sus relatos, creencias y prácticas comunitarias.

Relatos y guardianes del agua en la Huasteca

Historias sobre seres que protegen los manantiales, animales que anuncian la lluvia y ceremonias para pedir o agradecer el agua forman parte de una tradición oral que conserva conocimientos sobre el entorno natural y la manera en que las comunidades se relacionan con él.

Estos saberes forman parte del proyecto de investigación "El agua en la tradición oral de la Huasteca de San Luis Potosí: relatos, creencias y prácticas simbólicas", presentado por el investigador Roberto Rivelino, quien coordinó un trabajo colectivo de documentación y análisis en ocho municipios de la región.

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A través de entrevistas y registros audiovisuales, el equipo recopiló relatos, leyendas, creencias, ceremonias y conocimientos transmitidos entre generaciones por médicos tradicionales, músicos, autoridades comunitarias y otros habitantes. En el trabajo participaron Dante Gamboa, Rodrigo Fernández y Alan González en la documentación audiovisual, así como Omar Israel Hernández en fotografía. La transcripción de los testimonios estuvo a cargo de Alexa Cano y Alejandra Amaya.

Rituales y prácticas para cuidar el agua

Entre las historias recopiladas aparecen seres asociados con los cuerpos de agua y el cuidado de la naturaleza, uno de los ejemplos son los Chaneques, descritos como pequeños seres que vigilan que las personas no maltraten los árboles ni contaminen el agua. En algunos relatos, estas entidades también pueden castigar a quienes dañan los espacios naturales o hacen un uso inadecuado de ellos.

El investigador explicó que estas narraciones no deben entenderse únicamente como historias fantásticas, pues también transmiten reglas de convivencia y respeto hacia el entorno. La idea de que existen seres que protegen los manantiales o los pozos establece una relación entre las acciones humanas y las consecuencias que pueden tener sobre la naturaleza.

Otro de los relatos recuperados es el de Dhipaak o el niño maíz, una historia del origen y la importancia de este alimento para las comunidades, su inclusión muestra que las narraciones sobre el agua también se relacionan con otros elementos de la vida cotidiana, la alimentación y la cosmovisión de los pueblos.

Las ceremonias dedicadas al agua constituyen otro de los ejes de la investigación, en ellas se registraron ofrendas y prácticas que incluyen tamales grandes, conocidos en algunas localidades como bolín o patlache, copal, flores, bebidas de maíz, aguardiente, música y danzas.

En uno de los casos documentados, una ceremonia estuvo relacionada con un pozo de agua, como parte de la práctica, se realizó una limpia a las personas encargadas de operarlo, con la intención de que no tuvieran problemas y el agua pudiera llegar a la comunidad.

Para Rivelino, estas acciones expresan una noción de reciprocidad: si la naturaleza proporciona agua y otros recursos, las personas deben corresponder con ofrendas, cuidados y respeto. Así el ritual no se limita a una creencia, sino que también representa una forma de reconocer la importancia del agua para la vida colectiva.

La investigación también recuperó conocimientos prácticos para localizar fuentes de agua, algunos habitantes explicaron que reconocen posibles sitios para abrir pozos a partir de señales del terreno, como la humedad constante, la presencia de ciertas plantas o las características del suelo, en otros testimonios aparecen procedimientos y creencias heredados de sus padres y abuelos.

A estos conocimientos se suma la llamada "siembra de agua", una práctica que consiste en trasladar agua de un pozo o manantial hacia otro sitio para propiciar la presencia de una nueva fuente. De acuerdo con lo expuesto por el investigador, esta acción se acompaña de una ceremonia con elementos como tamales, música y plantas.

Ambas prácticas muestran que la relación con el agua también se construye a partir de la observación del paisaje y de conocimientos acumulados por las comunidades a lo largo del tiempo.

Durante el trabajo de campo, los habitantes compartieron testimonios sobre las modificaciones que perciben en su entorno, algunos señalaron que las lluvias son menos frecuentes y que arroyos que antes mantenían agua durante buena parte del tiempo ahora aparecen solo después de precipitaciones intensas.

También mencionaron la disminución o desaparición de pequeños animales que solían encontrar en pozos y manantiales, así como la menor presencia de ranas y aves cuyo canto relacionaban con la llegada de las lluvias.

Estos testimonios muestran cómo la preocupación por el agua también aparece en la tradición oral contemporánea, para el investigador, la continuidad de los rituales y las ofrendas está relacionada con esa necesidad de recuperar el equilibrio y mantener una relación de respeto con el entorno.

Como parte de los resultados, el proyecto contempla un repositorio digital con entrevistas, relatos, registros audiovisuales de ceremonias, transcripciones y materiales de consulta. También se prepara un banco fotográfico y un catálogo de testimonios. El sitio web fue diseñado por la maestra Irma Alejandra García Pedraza y se encuentra en proceso de integración.

La edición de los materiales audiovisuales estuvo a cargo de Jaaziel Moreno, Ulises Silva y Uziel Tapia. Este trabajo permitió organizar los registros de las entrevistas y las ceremonias para su consulta y divulgación.

Además, se prevé entregar versiones impresas de las transcripciones a las comunidades participantes, como una forma de devolver parte del material recopilado y contribuir a que esos testimonios permanezcan disponibles para sus habitantes.

Rivelino señaló que la conservación de estos saberes no tendría que depender únicamente de proyectos académicos, asimismo planteó que las propias comunidades pueden utilizar los dispositivos que tienen a su alcance para registrar sus prácticas y relatos cotidianos, desde la preparación de alimentos hasta los conocimientos que comparten las personas mayores.

La intención, explicó, es que los habitantes se conviertan en relatores de sus propias comunidades y participen en el resguardo de su memoria.