IRLANDA MAINOU FINALISTA DEL PREMIO NAL. DE DRAMATURGIA JOVEN

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La dramaturga potosina Irlanda Mainou Montañés figura entre las y los finalistas del Premio Nacional de Dramaturgia Joven "Gerardo Mancebo del Castillo Trejo" 2026 con la obra Nahui Ollin me contó cosas.

La selección fue dada a conocer por el Centro Cultural Helénico, en conjunto con el Fondo de Cultura Económica, a través del Programa Cultural Tierra Adentro, y la Compañía Nacional de Teatro.

El certamen reconoce nuevas propuestas de la dramaturgia mexicana y dará a conocer a la obra ganadora el próximo 24 de julio.

La obra presenta una historia protagonizada por Sole, Majo y Vicki, tres mujeres internadas en el hospital psiquiátrico Rosita Mota Limón. A partir de distintas condiciones de salud mental, las personajes construyen un vínculo de cuidado y pertenencia que surge en medio del encierro. La pieza toma temas como la neurodiversidad, la supervivencia, la amistad, la búsqueda de un hogar y la relación entre la realidad y la ficción.

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De acuerdo con Mainou Montañés, el texto nació con la intención de hablar sobre la neurodivergencia en las mujeres. La autora explica que la historia muestra cómo las protagonistas forman una familia elegida dentro de un psiquiátrico con servicios básicos insuficientes y, al mismo tiempo, incorpora las tres grandes estructuras de la psicología —neurosis, psicosis y perversión— a través de sus personajes principales.

El proceso de escritura comenzó en 2025 a partir de su propia experiencia con la neurodivergencia y de las vivencias de personas cercanas. También influyeron la lectura del ensayo La Castañeda, de Cristina Rivera Garza, así como los planteamientos de Michel Foucault sobre instituciones de vigilancia como hospitales psiquiátricos, prisiones y escuelas.

A ello se sumó el trabajo que realizó con mujeres privadas de la libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, donde participó en un laboratorio escénico con la colectiva Trasteloneras.

Para la dramaturga, el tono de tragicomedia permitió abordar temas difíciles sin perder espacio para la ironía y el absurdo. Señala que esos recursos ofrecen momentos de respiro dentro de una historia marcada por el encierro y las relaciones que surgen para enfrentar esa realidad

Con este proyecto, Irlanda Mainou Montañés suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y coloca a San Luis Potosí entre las voces presentes en uno de los principales premios nacionales dedicados a la dramaturgia joven.