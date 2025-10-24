logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis

Por Estrella Govea

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis

La presentación editorial de Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis será en la Biblioteca del Centro de las Artes este  viernes 24 de octubre a las 17:30 horas. El libro reúne reflexiones sobre el vínculo entre la práctica educativa y el pensamiento psicoanalítico. 

Los comentarios estarán a cargo de Maribel Alávez Torres y Sonia Patricia Murguía Mier, autora y coautora del volumen.

La obra está compilada por Claudia Lorena Hirsch Montoya y escrita por José Eugenio Medina Mercado, Sonia Patricia Murguía Mier, Octavio Patiño García y Érika Patricia Ciénega Valerio, quienes abordan experiencias desde la clínica y el ámbito escolar. El contenido parte del trabajo con niñas, niños, adolescentes, familias y docentes, con el fin de analizar el aprendizaje desde la perspectiva de los vínculos que se crean en el aula. El libro plantea preguntas sobre los factores que intervienen en el aprendizaje, tanto conscientes como inconscientes, el papel de la relación entre estudiantes y docentes, el impacto de las tecnologías en la enseñanza y la pertinencia del psicoanálisis para comprender dificultades y capacidades individuales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis
Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis

Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis

SLP

Estrella Govea

Un recorrido por la identidad potosina
Un recorrido por la identidad potosina

Un recorrido por la identidad potosina

SLP

Estrella Govea

NOCHE PANÓPTICA DE ARTE, COMEDIA Y SON EN EL CEART
NOCHE PANÓPTICA DE ARTE, COMEDIA Y SON EN EL CEART

NOCHE PANÓPTICA DE ARTE, COMEDIA Y SON EN EL CEART

SLP

Estrella Govea

Incluirá música, cine, recorridos y talleres

“Diacronía para esos pequeños idiotas” vuelve
“Diacronía para esos pequeños idiotas” vuelve

“Diacronía para esos pequeños idiotas” vuelve

SLP

Estrella Govea