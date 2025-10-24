Presentan el libro Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis

La presentación editorial de Tejiendo lazos. Educación y psicoanálisis será en la Biblioteca del Centro de las Artes este viernes 24 de octubre a las 17:30 horas. El libro reúne reflexiones sobre el vínculo entre la práctica educativa y el pensamiento psicoanalítico.

Los comentarios estarán a cargo de Maribel Alávez Torres y Sonia Patricia Murguía Mier, autora y coautora del volumen.

La obra está compilada por Claudia Lorena Hirsch Montoya y escrita por José Eugenio Medina Mercado, Sonia Patricia Murguía Mier, Octavio Patiño García y Érika Patricia Ciénega Valerio, quienes abordan experiencias desde la clínica y el ámbito escolar. El contenido parte del trabajo con niñas, niños, adolescentes, familias y docentes, con el fin de analizar el aprendizaje desde la perspectiva de los vínculos que se crean en el aula. El libro plantea preguntas sobre los factores que intervienen en el aprendizaje, tanto conscientes como inconscientes, el papel de la relación entre estudiantes y docentes, el impacto de las tecnologías en la enseñanza y la pertinencia del psicoanálisis para comprender dificultades y capacidades individuales.