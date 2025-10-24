Un recorrido por la identidad potosina

La presentación editorial de San Luis Potosí. Historia, cultura y paisaje. Patrimonio cultural material e inmaterial, coordinado por el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, será el viernes 24 de octubre a las 17:00 horas en la Capilla de Aranzazú del Museo Regional Potosino.

Participarán en el diálogo la doctora Imelda Aguirre, el doctor Jonatán Gamboa y el propio Mauricio Guzmán, quienes abordarán la importancia de esta obra en la difusión y estudio del patrimonio potosino.

El volumen reúne el trabajo de 22 autores distribuidos en 19 capítulos, dedicados a distintas manifestaciones culturales, históricas y naturales del estado. Desde una perspectiva interdisciplinaria, el libro ofrece una mirada integral sobre las prácticas y expresiones que han dado forma a la identidad de San Luis Potosí. Cocineras, bordadores, danzantes, alfareras y comunidades indígenas como nahuas, pames y tének conforman el eje humano de una investigación que busca reconocer la vitalidad del patrimonio material e inmaterial en las cuatro regiones del estado.

El proyecto que dio origen a esta publicación inició en 2018 como parte de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez de El Colegio de San Luis. Su propósito fue realizar un diagnóstico sobre la situación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de San Luis Potosí, además de generar propuestas de conservación, difusión y aprovechamiento comunitario. Participaron más de cincuenta especialistas de diversas universidades del país en labores de campo, archivo y etnografía.

El trabajo coordinado por Guzmán Chávez combina investigación documental y trabajo de campo con material visual y cartográfico, a cargo de Gerardo Sánchez Vigil, Marco Antonio Hernández y Roberto Monroy Ibarra, quienes contribuyeron con registros fotográficos y mapas especializados. Estos materiales complementan los textos y permiten una comprensión territorial del patrimonio, entendido como una construcción viva que articula memoria, paisaje y prácticas culturales.

La publicación constituye un esfuerzo colectivo por reunir y divulgar el conocimiento sobre los patrimonios tangibles e intangibles del estado. Da sentido de identidad y fomenta la valoración del entorno natural y cultural entre las comunidades potosinas, al tiempo que establece una base documental para futuras investigaciones sobre el legado patrimonial de la región.