“Diacronía para esos pequeños idiotas” vuelve

Por Estrella Govea

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
La obra “Diacronía para esos pequeños idiotas”, creada por el Proyecto Teatro Alighieri en colaboración con Acto Escénico, regresará a los escenarios los días viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 20:00 horas en el Foro Sombra. Esta puesta en escena retoma el tema de las relaciones de pareja desde un enfoque teatral directo.

El montaje está interpretado por Amparo Alvarado y Juan José Campos, quienes construyen un diálogo escénico centrado en los vínculos afectivos y sus contradicciones. La obra plantea situaciones cotidianas entre dos personas que comparten una vida en común y expone acuerdos, desacuerdos, rutinas y choques de carácter. El resultado es un retrato cercano del modo en que las parejas se relacionan y sostienen su convivencia.

Desde su estreno en 2017, la obra ha sumado cerca de 100 presentaciones en la capital potosina y en otros espacios del estado, además de funciones en la Ciudad de México y Quintana Roo. Su permanencia en cartelera responde al interés del público por un trabajo independiente que aborda con franqueza el tema del amor y los vínculos afectivos actuales.

La propuesta combina escenas breves que muestran distintas etapas de una relación, desde el entusiasmo inicial hasta los desacuerdos que ponen a prueba la convivencia. Sin recurrir a idealizaciones, la pieza presenta situaciones reconocibles para el público y apuesta por el humor y el contraste como recurso teatral. Cada función se plantea como un ejercicio escénico que invita a observar los mecanismos que sostienen o fracturan una relación.

Las funciones se llevarán a cabo en Juan de Oñate 360, entre Nicolás Zapata y Agustín Vera, a unas cuadras de Plaza El Dorado. La cooperación será de $200 pesos y las reservaciones se gestionan exclusivamente vía WhatsApp al 444 428 67 08. Con funciones de cupo limitado y clasificación B15.

Una mirada crítica al amor de pareja vuelve al escenario

