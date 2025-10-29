Regala un Libro SLP en el aniversario de la ciudad

Como parte de las actividades por el aniversario de la fundación de San Luis Potosí, se llevará a cabo por primera vez en la capital potosina la iniciativa Regala un Libro SLP, que busca instaurar la costumbre de regalar un libro cada 3 de noviembre, con la intención de fomentar el gusto por la lectura y fortalecer los vínculos comunitarios a través de los libros.

La propuesta nació en Culiacán, Sinaloa, en 2003, inspirada a su vez en la tradición catalana del Día de Sant Jordi, cuando en Barcelona se acostumbra obsequiar un libro y una rosa como símbolo de cultura y amistad. En San Luis Potosí, el proyecto surge con la intención de arraigar una práctica similar, aprovechando la fecha de fundación de la ciudad para invitar a la ciudadanía a participar en un gesto simbólico que promueva el hábito lector.

La primera edición de Regala un Libro SLP involucra a artistas, editores, promotores culturales y músicos locales que suman esfuerzos para conformar una Ruta de la Lectura, una programación que se desarrolla del 27 de octubre al 3 de noviembre con actividades en librerías, jardines públicos y espacios culturales. Las jornadas incluirán talleres, lecturas, cuentacuentos, encuentros editoriales y un intercambio de libros abierto al público.

El miércoles 29 a las 18:00 horas se celebrarán las Meriendas Literarias en Letrasconmás, con una lectura dedicada a Winnie the Pooh de A. A. Milne, acompañada de pan con miel.

El jueves 30 de octubre tendrá lugar la mesa redonda “El arte de la edición en San Luis Potosí”, en el Museo Federico Silva a las 19:00 horas. El encuentro reunirá a editores locales para reflexionar sobre los procesos de edición y autoedición, los desafíos actuales del sector y las transformaciones que plantea la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

El sábado 1 de noviembre se presentará la lectura Cuentos sacro-profanos, en la librería La Española, a las 13:00 horas, con narraciones a cargo de Pedro Luis Rodríguez. La propuesta se centra en relatos de terror inspirados en la obra de Emilia Pardo Bazán y está abierta al público con invitación a asistir disfrazado.

El domingo 2, el grupo Garúa ofrecerá el espectáculo Cuentos y Cantos en la librería Gandhi, también a las 13:00 horas.

La jornada de actividades concluirá el lunes 3 de noviembre con el Gran Intercambio de Libros, a las 18:30 horas, junto a la estatua de San Luis Rey, frente a Catedral.

El encuentro incluirá cuentacuentos, música y la participación de la cantautora potosina La Lupita, acompañada por el percusionista español Jesús Alcalá.

Habrá mesas para el intercambio de ejemplares nuevos o usados.