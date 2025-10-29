ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”

El espectáculo multidisciplinario Cuando la Muerte Ronda, es una producción de Proyecto Fenixchel y Genny Robles Estudio de Danza y se presentará el próximo 30 de octubre a las 18:30 horas, en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”.

La puesta en escena combina música, danza, poesía, teatro y narrativa para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México. A través de diferentes expresiones artísticas, Cuando la Muerte Ronda retrata la manera en que las y los mexicanos entienden la muerte: no como un final trágico, sino como un encuentro festivo lleno de color, memoria y arte.

La función busca acercar a las nuevas generaciones a las costumbres del Día de Muertos mediante una propuesta escénica que une el trabajo colectivo de artistas locales y estudiantes de distintas disciplinas. La intención del proyecto es fortalecer el vínculo entre las expresiones contemporáneas y la riqueza cultural de esta festividad, fomentando la participación artística como medio de preservación de la tradición.

La creación es impulsada por Desarrollo Integral Ixchel A.C., agrupación dedicada a la formación y promoción de nuevos talentos en las artes escénicas y literarias. Con una trayectoria que incluye producciones como El México de Chava, Los cuentillos del diablillo y El Cristo Andaluz.

La representación pretender ser una velada de expresión artística donde la música y la danza dialoguen con la memoria y el humor que caracterizan al Día de Muertos. Con esta propuesta, el público podrá reencontrarse con los símbolos que dan identidad a la celebración y reflexionar sobre la vida a través del arte. La presentación, de entrada libre, se enmarca en las celebraciones por el Día de Muertos y está dirigida a todo público.