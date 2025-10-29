logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”

La puesta en escena combina música, danza, poesía, teatro y narrativa para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México

Por Estrella Govea

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”

El espectáculo multidisciplinario Cuando la Muerte Ronda, es una producción de Proyecto Fenixchel y Genny Robles Estudio de Danza y se presentará el próximo 30 de octubre a las 18:30 horas, en el Teatro del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”.

La puesta en escena combina música, danza, poesía, teatro y narrativa para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México. A través de diferentes expresiones artísticas, Cuando la Muerte Ronda retrata la manera en que las y los mexicanos entienden la muerte: no como un final trágico, sino como un encuentro festivo lleno de color, memoria y arte.

La función busca acercar a las nuevas generaciones a las costumbres del Día de Muertos mediante una propuesta escénica que une el trabajo colectivo de artistas locales y estudiantes de distintas disciplinas. La intención del proyecto es fortalecer el vínculo entre las expresiones contemporáneas y la riqueza cultural de esta festividad, fomentando la participación artística como medio de preservación de la tradición.

La creación es impulsada por Desarrollo Integral Ixchel A.C., agrupación dedicada a la formación y promoción de nuevos talentos en las artes escénicas y literarias. Con una trayectoria que incluye producciones como El México de Chava, Los cuentillos del diablillo y El Cristo Andaluz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La representación pretender ser una velada de expresión artística donde la música y la danza dialoguen con la memoria y el humor que caracterizan al Día de Muertos. Con esta propuesta, el público podrá reencontrarse con los símbolos que dan identidad a la celebración y reflexionar sobre la vida a través del arte. La presentación, de entrada libre, se enmarca en las celebraciones por el Día de Muertos y está dirigida a todo público.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”
ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”

ESPECTÁCULO “CUANDO LA MUERTE RONDA”

SLP

Estrella Govea

La puesta en escena combina música, danza, poesía, teatro y narrativa para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México

“El doble espacio de Kabuby”
“El doble espacio de Kabuby”

“El doble espacio de Kabuby”

SLP

Estrella Govea

Regala un Libro SLP en el aniversario de la ciudad
Regala un Libro SLP en el aniversario de la ciudad

Regala un Libro SLP en el aniversario de la ciudad

SLP

Estrella Govea

La cinta “Macario”, en Cineclub de Barrio
La cinta “Macario”, en Cineclub de Barrio

La cinta “Macario”, en Cineclub de Barrio

SLP

Estrella Govea