El doble espacio de Kabuby, se presentó en “Todos los lunes son de Palique” de la Casa Museo Manuel José Othón, la charla estuvo dedicada al quehacer teatral en San Luis Potosí. El encuentro tuvo como invitado a Juan Gerardo Rivera, director del grupo teatral Doble Espacio, quien compartió con el público su trayectoria, experiencias y aportes a la escena escénica potosina.

Durante la conversación, Rivera explicó el origen del nombre de su agrupación, fundada en 1991. Comentó que “Doble Espacio” surgió tanto de una coincidencia práctica —el lugar donde ensayaban tenía dos niveles— como de una reflexión sobre la dualidad en el teatro y la vida. Mencionó influencias teóricas como El teatro y su doble, de Antonin Artaud, y El espacio vacío, de Peter Brook, que marcaron la concepción del grupo.

El director recordó sus inicios en el Instituto Tecnológico Regional, donde comenzó en la pantomima bajo la guía del maestro José Luis Gutiérrez Venecia. De esa etapa derivó su participación en el primer encuentro nacional de pantomima en Guanajuato, experiencia que consolidó su decisión de dedicarse a las artes escénicas. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria ininterrumpida de más de cuatro décadas vinculada al teatro.

Rivera habló también sobre la fundación de la Escuela Estatal de Teatro, proyecto en el que participó junto a otros artistas locales para profesionalizar el arte escénico en San Luis Potosí.

Subrayó la importancia de ese paso para fortalecer la formación actoral y fomentar la creación de nuevos grupos. En su labor, Doble Espacio se ha caracterizado por su trabajo comunitario y por impulsar montajes en espacios públicos y museos.

La charla concluyó con una conversación sobre el papel del teatro como espacio de encuentro social y artístico. Rivera reflexionó sobre la necesidad de preservar la memoria de las agrupaciones locales y de continuar formando públicos y artistas comprometidos con su entorno.