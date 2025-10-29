La cinta “Macario”, en Cineclub de Barrio

La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito proyectará Macario este sábado a las 10:00 horas, como parte del programa Cineclub de Barrio, esta es una de las películas más emblemáticas del cine mexicano, reconocida por su aportación artística, su calidad técnica y su papel dentro de la historia cinematográfica del país.

Dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, Macario se basa en la novela homónima de Bruno Traven. Ambientada en la época virreinal, la historia sigue a un campesino humilde que sueña con comer un guajolote entero. Cuando finalmente cumple su deseo, se le aparece la Muerte, con quien comparte su comida. Este acto lo lleva a recibir un don extraordinario: la capacidad de sanar a los enfermos, siempre que la Muerte se lo permita.

La película se distingue por su atmósfera visual y su tratamiento simbólico de la muerte, la pobreza y la fe, temas que reflejan la cosmovisión mexicana. La fotografía de Gabriel Figueroa aporta una estética poderosa en blanco y negro que enmarca los paisajes y el dramatismo de la historia. Su narrativa, al mismo tiempo sencilla y universal, convirtió a Macario en una obra que trascendió fronteras.

Estrenada en 1960, la cinta marcó un hito al convertirse en la primera película mexicana nominada al Óscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera. También fue reconocida en festivales internacionales como Cannes, San Francisco e Italia, y consolidó a López Tarso como uno de los grandes actores de la cinematografía nacional. La dirección de Gavaldón y el guion de Emilio Carballido dieron forma a una producción que combinó rigor técnico con una narrativa profundamente mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A más de seis décadas de su estreno, la cinta continúa generando reflexión sobre la vida, la muerte y la condición humana.