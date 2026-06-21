Un mapa para gobernar la ciudad
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El libro Ordenar, Vigilar y Proteger. La división de cuarteles y la función de los alcaldes de barrio de la ciudad de San Luis Potosí de acuerdo a la Ordenanza de 1794, obra del historiador Inocencio Noyola, fue presentado en el Archivo Histórico del Estado.
Durante la actividad participaron como comentaristas Diana Briseida Blanco Robledo y Gerardo Vela de la Rosa, quienes destacaron la relevancia del estudio para comprender la organización urbana y los mecanismos de control social establecidos en la ciudad potosina a finales del periodo virreinal.
La publicación analiza la Ordenanza de 1794 firmada por el intendente Bruno Díaz de Salcedo, documento que dividió la ciudad en cuarteles mayores y menores, creó la figura de los alcaldes de barrio y estableció reglas para la vigilancia y administración del espacio urbano.
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