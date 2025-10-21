Por golpear a sus parejas sujetos acaban encerrados

Al ser señalados de agredir a sus parejas, tres hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal de la capital que acudieron al llamado de auxilio en distintos puntos de la ciudad y se les puso a disposición de la Fiscalía Especializada donde se deslindarán responsabilidades.

La primera detención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle de Parrodi del Barrio de San Sebastián, donde una mujer solicitó el auxilio de los oficiales, denunciando a su esposo por agresiones físicas.

La afectada indicó que el sujeto cuenta con medidas de restricción, por lo que era su deseo proceder legalmente en contra de Frederick “N” de 31 años.

La segunda intervención se realizó en un domicilio de la calle Cortijo en el Condado del Sauzal, donde la víctima pidió apoyo policial al temer por su integridad y la de sus hijos, ya que su esposo, había arribado a su domicilio de forma violenta, tratando de derribar la puerta lanzando patadas.

La mujer indicó que el involucrado de nombre César Eduardo “N” de 44 años, cuenta con medidas de restricción, por lo que solicitó su detención.

El tercer aseguramiento se efectuó en la colonia Dalias, al sur de la ciudad, donde los agentes municipales acudieron a la calle Pensamiento donde ubicaron a una mujer que de forma alterada les solicitó ayuda ya que su pareja, de nombre Miguel Manuel “N” de 32 años, la había golpeado.

De igual forma, la víctima informó que su presunto agresor contaba con medidas de restricción vigentes, por lo que solicitó la detención para proceder legalmente.