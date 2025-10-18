› Deuda de dolor › ¿Y quién va a pagar?

Entre las múltiples deudas que tiene la justicia en San Luis Potosí, una de las más dolorosas es la de los menores de edad que son víctimas de violaciones.

lll

Los horrores que deja este tipo de delito en sus víctimas se amplifican cuando estas apenas son niños.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso, la impunidad duele más. Los dos lados de la justicia, la Fiscalía General del Estado, encargada de indagar las denuncias y llevar a los delincuentes a enfrentar sus consecuencias; y el Poder Judicial del Estado, la instancia que debe decidir, con base en las pruebas presentadas, si los acusados son responsables, están contribuyendo, con sus deficiencias, a que ésta herida no se cierre.

lll

Es cierto que las labores de emergencia inicial, como el rescate de personas, la limpieza de vías y la reconexión de caminos aún están en marcha en la Huasteca, pero quizá sea tiempo de ir pensando en la reconstrucción… y en cuánto va a costar.

lll

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha arriesgado a calcular los daños que generaron las copiosas lluvias de hace unos días, pero seguramente requerirá una cantidad significativa de recursos.

lll

Vivienda, infraestructura, enseres, cultivos, cabezas de ganado y otras muchas cosas se perdieron en las crecidas de ríos y las inundaciones.

lll

Ni el Ejecutivo ni en el Congreso, ahora que estamos en vísperas de la negociación del presupuesto, se ha hablado del tema.

lll

Quizá se esté confiando en que gran parte de la reconstrucción correrá a cuenta del gobierno federal. Sin embargo, las autoridades de la entidad no pueden renunciar a su responsabilidad de financiar lo que el agua se llevó.

lll

Hablando de dineros. El Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana vivió este 2025 un calvario financiero debido al recorte presupuestal que le infligió el gobierno del estado, con todo y la responsabilidad de la elección judicial.

lll

Quizá queriendo evitar de nuevo el abandono presupuestal, ahora opta por un recorte voluntario en su presupuesto para 2026.

lll

Así, la propuesta de recibir 5.6 millones de pesos menos que este año puede ser vista como una ofrenda del Ceepac al Ejecutivo y al Congreso, buscando minimizar los daños.

lll

Dice mucho este gesto sobre el dominio financiero que se ejerce desde Palacio y desde el Pleno legislativo. Otras instancias, que sí tienen el favor gubernamental, como el IFSE, no tienen estas dificultades.