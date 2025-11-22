› Desconfianza mutua › Caro traspaso

¿Qué tan contaminada está la vida pública en San Luis Potosí que un encuentro que no sólo sería aceptable, sino positivo, se ha vuelto materia de debate?

El Congreso del Estado envió un citatorio, disfrazado de invitación, al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, para “fortalecer el diálogo institucional” entre ambas instancias.

La situación financiera de la UASLP, el presupuesto de 2026 y los “desfases” (eufemismo del gallardismo para evitar la palabra adeudo) en las ministraciones estatales, serían los temas a tratar.

Dadas las circunstancias actuales, con el gobierno de Ricardo Gallardo pagando “in extremis” el adeudo acumulado del año, un encuentro de esta naturaleza no sólo es entendible, es necesario.

Pero la desconfianza entre ambas instancias está haciendo naufragar ese diálogo.

El sitio del encuentro es el pretexto. El rector Zermeño Guerra invitó a los legisladores. Estos dicen en su invitación que debe ser en la sede legislativa.

Y también el carácter del encuentro. El rector dice que no está obligado a comparecer ante los diputados. El líder de la bancada verde, Héctor Serrano, habla de una “conversación amable”.

Pero el hecho de que cada parte se niegue a jugar de visitante anticipa que la reunión podría ser todo, menos amable.

Y es que la desconfianza de caer en una celada, de diputados por un lado, de grupos de universitarios enojados, del otro, empaña la posibilidad de diálogo.

No hay que olvidar tampoco que las relaciones entre la UASLP y el grupo dominante en la política y en el servicio público en San Luis han llegado a niveles muy bajos este año, con el adeudo estatal y la sombra de una auditoría local a las finanzas universitarias, como puntos más álgidos.

Se espera una semana de esgrima discursiva antes de saber si alguna de las partes cede y se llega a concretar el encuentro.

La federalización del sistema de salud le está saliendo cara a Gobierno del Estado. Entre las aportaciones extraordinarias y los recortes que se generan por el traspaso, la afectación casi llega a los mil 300 millones de pesos.

El riesgo financiero, reconocido en la iniciativa de la Ley del Presupuesto de Egresos, podría llegar a generar un alto impacto.

Lo que no se entiende es que con esta danza de cifras millonarias, el servicio médico en el estado siga presentando deficiencias.

