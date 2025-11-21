Un papelónDerechos y chuecos

Fue un desastre. La sesión de ayer en el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para elegir a la nueva persona al frente de la Facultad de Derecho debería haber solucionado uno de los pendientes que queda a la casa de estudios.

Y era el único en el que la UASLP no enfrentaba un factor externo que le complicara las cosas. Es un asunto de eminente resolución interna.

En su lugar, lo sucedido ayer expuso no sólo la improvisación y falta de cuidado con que la institución en general llevó el proceso, sino también que la UASLP no teme acudir a la opacidad cuando se trata de evitar el debate incómodo, la fractura interna que enfrenta, agudizada en la noche por la denuncia de Luz María Lastras, hasta un balconeo por conflicto de intereses de algunos consejeros.

Que antes del inicio de la sesión, dos integrantes del CDU pidieran un receso para pedir que una persona integrante del Consejo Técnico Consultivo de Derecho, el órgano que envío al CDU la terna integrada por Luz María Lastras, Javier Delgado Sam y Georgina González Cázares, para que despejara dudas en los criterios de selección, indicaba que algo no iba bien.

Y esa sensación queda respaldada por el hecho de que en la transmisión supuestamente pública de la sesión, vía Youtube, se ocultaran 51 minutos de la discusión sobre esas dudas. Poco después de la hora, se volvió a ver qué sucedía en el Edificio Central, luego de que el rector confirmara que “todo esto que pasó no fue transmitido”.

Probablemente, la decisión se tomó porque hubo varios puntos incómodos en el debate. De inicio, los tres candidatos fueron cuestionados.

Se puso a discusión si Luz María Lastras podía ser candidata toda vez que no quedaba claro si seguía siendo o no funcionaria, algo que excluía la convocatoria.

En 2021, Lastras Martínez había anunciado su salida del Registro Civil para participar en el proceso de elección de ese año, pero un directorio de la Segob, con fecha de junio de 2024, la ubicaba como titular de la oficialía 17, de Escalerillas, En la sesión de ayer, se mencionaba que seguía en esa actividad.

A Delgado Sam se le señaló por no haberse excusado de participar en el proceso del CTC, toda vez que es integrante de ese cuerpo colegiado y candidato.

Lo mismo sucedió con Georgina González, a quien una consejera maestra le cuestionó su ética. La candidata no se quedó callada y le echó en cara a quien la impugnó, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que aprovechara su posición como consejera para filtrar información a un portal informativo de su propiedad.

Al secretario general, Federico Garza Herrera, también le tocó. Fue señalado por la entrega de cartas que no pertenecían a la lista original de requisitos y que ahora son cuestionadas.

En medio del caos, parece que privó la cordura y, pese al papelón, se decidió repetir la revisión y tratar de subsanar lo que se pueda.

Lo que también se reveló ayer fue el escaso peso del movimiento que requiere la designación de una mujer al frente de Derecho. Fue mínima la participación a la protesta convocada el miércoles, por lo que su peso para descarrilar el proceso no parece mucha.

Pero la UASLP no parece necesitar de inconformidades para quedar exhibida. Sus propios yerros cumplen esa función.

