› Política universitaria › Pasivo olvidado

En teoría, hoy la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) resolvería uno de los asuntos que aún tiene pendientes: la renovación de la dirección de la Facultad de Derecho.

Se enfatiza que, en teoría, porque las cosas se le podrían complicar a la institución si no hila fino en torno a la persona que elegirá al cargo.

La controversia se centra en que un sector de catedráticas de la Facultad se ha inconformado con el proceso de selección del nuevo director, y del que surgió la terna integrada por Luz María Lastras, el actual director suplente, Javier Delgado Sam y Georgina González Cázares. De entre ellos, los integrantes del Consejo Directivo Universitario elegirán al nuevo director.

Suhey Tristán Rodríguez, coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos, era la carta más fuerte del grupo que impulsa que una mujer sea la próxima directora, y que ahora han expresado su inconformidad, señalando que la elección debe privilegiar la equidad de género y las acciones afirmativas en favor de las mujeres.

La política universitaria no es muy distinta a la política a secas. En términos concretos, este grupo pretende que se eligiera una directora y que ésta fuera una de sus integrantes.

Al conocerse la terna, salieron a externar su inconformidad de nueva cuenta.

Y al mismo tiempo, se hizo pública una convocatoria a una marcha de protesta “para garantizar una elección apartidista (se ha mencionado la militancia morenista de Delgado Sam y Luz María Lastras), transparente y respetuosa de los principios de igualdad sustantiva”.

En los corrillos de Derecho señalan que hay afinidad entre las catedráticas inconformes y el grupo de alumnas que convocan a la protesta. También que no tienen mucha presencia en la Facultad. Este día se confirmará su verdadera fuerza.

Pero el reto en la UASLP es que este proceso no vaya a derivar en una complicación más grande, que implicaría un cierre del año más complejo que ha vivido la universidad en los últimos años.

Vaya recepción que le dio la Alcaldía capitalina a Patricia Aradillas, la nueva presidenta concejal de Pozos. El presidente municipal Enrique Galindo recordó la deuda que le surgió al nuevo municipio, cuando ni siquiera había sido creado.

Entre los trámites legales que requirió el proceso de nacimiento del nuevo municipio, hubo un cálculo sobre la proporción de los pasivos que debería cargar el Concejo, que se ubicó en los 52 millones de pesos.

El Concejo desconoció el pasivo y se negó a pagar. El asunto cayó en el olvido y ahora, ante la nueva administración, el Ayuntamiento capitalino vuelve a requerirlo.

