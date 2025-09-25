Si no lo es, pareceToga temerosa

Así de malpensada que es la gente, resultará muy, pero muy poco creíble que el actuar de la Contraloría General del Estado en contra del ciudadano Juan Ramón Infante Guerrero es un decente acto de procuración de justicia o una justa y esperada erradicación de los malos procederes.

lll

Sucede que le dependencia de marras inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del señor Infante Guerrero, en su carácter de exintegrante numerario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), un cargo al que renunció el 17 de septiembre de 2024 alegando supuestos actos de corrupción, entre ellos, “comisión por omisión”.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por si fuera poco, el ciudadano ahora emplazado es el padre de uno de los dos jóvenes que perdieron la vida en el fatal accidente registrado en el antro Rich que operaba sin pena ni supervisión alguna en la torre Alttus del Poniente de la ciudad.

lll

Hace apenas un par de días le dimos cuenta de que un juzgado federal había multado a la dependencia estatal por omitir entregarle un informe sobre las investigaciones que, se supone, debería tener en marcha en contra de funcionarios estatales por el mortal incidente y el cual, hasta el momento sigue sin despeinar a nadie en la administración estatal.

lll

Por ello nuestra afirmación: si no se trata de una venganza por parte de la administración estatal, !ah como se le parece!

lll

Por lo pronto el señor Infante Guerrero está citado para que el 14 de octubre, a las 9:30 horas, comparezca a una audiencia inicial, ante la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la CGE, ubicada en la plaza Coronel. Vaya paradoja ¿no?, que lo citen en un área que simplemente no se ha conducido con el principio que su nombre le ordena: la ética.

lll

Y pues hoy la hacemos entrega de una amplia entrevista al alcalde de la capital. Enrique Galindo Ceballos, con motivo de su ya muy cercano Primer (¿o cuarto?) Informe de Gobierno. Destaca entre lo dicho por el municipe que sí quiere ser gobernador, pero que aún no sabe por qué partido.

lll

Entre cifras y recuento de acciones y obras, Galindo Ceballos se da tiempo para señalar que no tiene ningún agravio contra el gobernador Ricardo Gallardo y que nunca ha realizado ninguna acción en contra de su administración. Ya veremos en los próximos días si algún mensaje en respuesta a esta revelación de aún priista por mandato judicial, según él mismo se describe.

lll

Y pues mire que quien ha llamado la atención es un juez de lo familiar del nuevo Poder Judicial. Sucede, según informan los abogados litigantes, que el mencionado juzgador llega a laborar acompañado de custodios personales.

lll

Tal actitud o exceso de prevención lo han convertido en la comidilla de los profesionistas que acuden a dirimir sus pleitos a la Ciudad Judicial y quienes mencionan que debería mejor preocuparse en superar exitosamente la llamada curva de aprendizaje del cargo que bastante falta le hace...al igual que a varios de sus nuevos colegas.

lll

¡HASTA MAÑANA!