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Comparsa Parranda del Consuelo gana concursos de huehues

Por la sincronía en los pasos de cada minuete que presentan

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Comparsa Parranda del Consuelo gana concursos de huehues
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      CIUDAD VALLES.- La comparsa Parranda El Consuelo ha ido a batir a otros ensambles a la Huasteca y ya se hizo de dos primeros lugares en las contiendas de Axtla y de Coxcatlán.

      Arturo Torres Pérez, capitán de La Parranda El Consuelo y Bernardo Velarde, capitán de la Parranda Mixta El Consuelo explicaron que la disciplina de los danzantes, que son 150, en sus tres equipos diferentes, comienza con ensayos desde el mes de enero de cada año y eso les ha llevado a conocer el triunfo en los concursos de los dos municipios del sur de la Huasteca, donde el arraigo de los Huehues es más antiguo que en Valles.

      Explicaron que son 27 años de existir y de prepararse y que la comparsa de mayores la conforman todo tipo de profesionistas y de trabajadores de todas las ramas, quienes pagan de su propio bolsillo las máscaras y el disfraz (algunos de estos elementos cuestan hasta 25 mil pesos) por el amor a la danza y a la sincronía en los pasos de cada minuete que presentan en los concursos.

      Todavía faltan los concursos de Valles y de Huichihuayán y dijeron sentirse confiados en 

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      que les vaya bien en estos dos encuentros más.

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