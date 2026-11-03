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Menores trabajan en los panteones

Acarrean el agua, limpian tumbas y hasta pintan las criptas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Menores trabajan en los panteones
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      Matehuala.- Niños aprovechan los días de muertos para trabajar en los panteones y ganarse unos pesos para apoyar a su familia, así como para comprarse útiles escolares que les faltan, algo de ropa y claro hasta algún juguete o un dulce. 

       Al acudir al Panteón Hidalgo se pudo observar a un gran número de niños y niñas en el camposanto, los menores acuden desde temprana hora para realizar trabajo como acarreadores de agua para limpiar las tumbas, además también había pequeños que estaban pintando las letras, que ya se encontraban despintadas en algunas sepulturas.

      Al platicar con el pequeño Kevin, quien tiene 13 años de edad, refiere que desde que tenía 6 años acude al Panteón Hidalgo a trabajar el primero y dos de noviembre, donde acarrea el agua y de esta manera lograr juntar unos pesos para apoyar a sus padres, claro también comprarse algo de ropa y lo que le hace falta en la secundaria. 

      En el panteón se pueden ver niños de todas las edades trabajando incluso algunos de cinco años que están acompañando a sus hermanos mayores y cargan con pequeñas cubetas de agua, los pequeños piden a los visitantes que al acudir al panteón los contraten para acarrear el agua, limpiar las tumbas y pintar letras, pues este primer día estuvo algo escaso el trabajo.

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