Visitantes quedan encerrados en el panteón Municipal

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CIUDAD VALLES.- Visitantes del Panteón Municipal de la Hidalgo que no respetaron horarios se quedaron encerrados en el camposanto, por eso pide la administración tener en cuenta que el cierre del lugar es a las siete de la noche.

La directora de los Panteones, Nancy Cuéllar Hernández dijo que existió el reporte de que habían quedado personas dentro del cementerio de Fray Andrés de Olmos, debido a que algunos suelen introducirse a las cinco hectáreas de terreno por accesos no oficiales y que cuando fue avisada de esa situación, volvió, junto con algunos de sus colaboradores, pero ya no había nadie dentro.

Recomendó a la población que se ajusten al horario de entrada y de salida (de siete de la mañana a siete de la tarde), porque cuando va a dar la hora de cierre, ellos cuentan a la gente que entró en la última hora y de igual manera la contabilizan a la salida, pero si usan otros accesos no oficiales, es difícil dar con ellos, además de que se les avisa a voz en cuello muchos minutos antes que están a punto de cerrar.

De cualquier manera, pidió disculpas por el contratiempo que vivieron los miembros de una familia que se quedó encerrada y que llamó a los servicios de emergencia, aunque el horario de cierre siempre ha sido a las siete de la tarde-noche.

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