A la Fiscalía, caso de explosión en Xilitla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La coordinadora estatal de Protección Civil, Nadia Ochoa Limón dijo que el caso de la explosión en Xilitla está en manos de la Fiscalía General del Estado.

La funcionaria refirió que en lo que se refiere a la materia a la que ella se ocupa "no debemos colaborar con este tipo de comerciantes", aunque en cada uno de los municipios suele haber venta de pirotecnia en áreas presuntamente restringidas.

Dijo que su Coordinación Estatal de PC está coadyuvando en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, puesto que hubo cinco lesionados, una de ellas, de 63 años, aún grave en el Hospital General de Valles.

Dijo que debe quedar claro que no se debe quemar nada ni usar pirotecnia cerca de puestos de este tipo; reforzar los protocolos de seguridad que existen sobre el tema y se debe recomendar que no se utilicen, tomando en cuenta que vienen temporadas festivas en las que muchos suelen usar fuegos artificiales en el fin de año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí