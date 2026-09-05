Abiertas inscripciones para cualquier nivel

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Matehuala.- A pesar de que ya iniciaron las clases en el nivel básico escolar en algunas escuelas de Matehuala tanto nivel preescolar, primaria y secundaria han continuado inscribiendo a los niños, esto se debe a que ultima hora por diferentes motivos los niños y jóvenes han tenido que cambiar de institución educativa.

Debido a que algunos estudiantes de secundaria no quedaron en la escuela que planeaban estudiar han tenido que buscar otras instituciones, o también se han dado cambios de última hora por que los estudiantes han cambiado de domicilio, y buscan otras instituciones educativas que les quede cerca, aunque la mayoría de las escuelas ya tienen el cupo lleno, y han estado buscando instituciones educativas.

Personal de las instituciones escolares ha mencionado que debido al inicio del ciclo escolar 2026-2027, todavía se presentan movimientos en la matrícula de los estudiantes donde algunos se salen de unas instituciones escolares y van entrando a otras escuelas, el área administrativa de las escuelas también se ha comunicado con los padres de familia que sus hijos no han ido a clases para verificar si van a acudir a clases.

Se espera que durante los próximos días quede definida la matrícula de los diferentes planteles, mientras que los padres de familia continúan buscando espacios para que sus hijos puedan incorporarse de manera regular al nuevo ciclo escolar.

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