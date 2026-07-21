Abren programa de vivienda de Bienestar
Se recibirán solicitudes de aspirantes este miércoles
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RIOVERDE.- Llega el Programa de Vivienda para el Bienestar al municipio la recepción de documentos será a partir de este miércoles en el Cbta 120, para quienes pretendan ser beneficiados con una vivienda con apoyo federal.
Se informó que en el municipio se estarán entregando 630 departamentos ubicados en los Azahares, por la supercarretera.
Se informó que a este programa federal de vivienda solo podrán acceder personas que no cuentan con Infonavit, Fovisste o ISSSTE.
En el programa podrán participar ciudadanos que carezcan de una casa, que el ingreso familiar sea menor a dos salarios y personas mayores de edad.
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Los requisitos para los interesados son identificación del NE, comprobante de domicilio, Curp y Curp de dependientes económicos, comprobante de declaración de ingresos.
En caso de matrimonio o concubinato, INE, Curp, comprobante o declaración de ingresos, en caso de discapacidad certificado médico.
Las personas interesadas en ser beneficiadas por el programa de vivienda deberán presentar los documentos este próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en el Cbta 120.
También se dio a conocer que las viviendas tendrán un costo de 600 mil pesos.
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