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Abren tienda comunitaria Raíces de vida

Por Redacción

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Abren tienda comunitaria Raíces de vida
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      Ciudad Fernández.- Llegó tienda Comunitaria Raíces de vida, donde se tiene a la venta productos artesanales, además de otros artículos para la salud.  

      Marco Antonio Romero del programa Sembrando Vida de los municipios de Lagunillas y Santa Catarina, explicó que se llevó a cabo la apertura de la tienda Comunitaria, que ya tiene 7 años trabajando, acercando grandes beneficios a personas de diversas comunidades.  

      Señaló que los artesanos elaboran totopos, tortillas de maíz y nopal, así como shampoo, jabones y tes, son productos naturales y los precios son accesibles para toda la población en general.  

      Se está a la espera de las certificaciones y llegar a todos los establecimientos estos productos artesanales para ampliar su clientela, posteriormente exportar. 

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      Mencionó que se cuenta con 756 sembradores y es esfuerzo comunitario para sacar adelante los productos que se ofrecen.

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