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Basura y desechos inundan escuela

Corrientes de desechos de ejido El Abra provocaron que se anegaran los salones

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Basura y desechos inundan escuela
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      CIUDAD VALLES.- Escuela del Abra se inundó durante las lluvias de este viernes debido a los desechos y basura que se arrrastran desde la parte alta de este ejido. 

      De nueva cuenta, los desechos que arrastran las corrientes desde la parte alta del ejido hicieron que una escuela se inundara y que los salones quedaran anegados, por lo que fueron suspendidas las clases, ante la situación que se enfrentaba en la institución educativa. 

      Los operarios de Prote  cción Civil Estatal se dieron a la tarea de desfogar el agua y de hacer la limpieza del lugar, sin embargo, el problema del anegamiento tiene su origen en la basura que se acumula en las salidas de agua y en los canales de desagüe. 

      Esta escuela fue la única que reportó anegamientos en esta jornada de lluvias, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil Estatal.

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