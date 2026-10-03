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Aplican acciones de sanidad en cultivos por plaga de langosta

Comité de Sanidad Vegetal apoya a productores

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Aplican acciones de sanidad en cultivos por plaga de langosta
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      Lagunillas.- El Comité Estatal de Sanidad Vegetal trabaja para abatir la plaga de langosta, se han explorado 5,200 hectáreas de cultivos, trabajan 16 técnicos para evitar más daños en sembradíos. La plaga ha llegado a los municipios de Lagunillas, Tamasopo, Santa Catarina, generando severos daños a productores.  

      El secretario de la Sedarh, Jorge Díaz Salinas dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con los productores para fortalecer acciones de identificación oportuna y control de plaga de la langosta. 

      El Comité Estatal de  Sanidad Vegetal ha realizado acciones de control en 700 hectáreas de cultivos y explorado 5,200 hectáreas de pastizales en áreas agrícolas aledañas a la zona afectada.  

      Se cuenta con 15 bombas aspersoras, 16 técnicos, 2 drones, 8 vehículos.  

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      Dijo que es de vital importancia que de detectarse la plaga, acudir con el comisariado ejidal, alcaldías o Juntas Locales de Sanidad Vegetal, para iniciar acciones de control y acabar con la plaga.

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