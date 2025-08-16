logo pulso
Abrirán módulos de registro para "Tu casa, tu apoyo"

Por Redacción

Agosto 16, 2025
Abrirán módulos de registro para “Tu casa, tu apoyo”

CIUDAD VALLES.- Julio César Patiño Morales, titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim) dijo que en tres semanas el Gobierno del Estado tendrá la lista de beneficiarios de las dos mil viviendas que repartirá el Ejecutivo estatal.

El funcionario acudió a la sala de Cabildos de Valles para comentar que el programa “Tu casa, tu apoyo” abrirá módulos de registro para los interesados en una de las dos mil viviendas que tendrá a disposición el Ejecutivo, para el mes de septiembre.

La fecha tentativa para tener el padrón de beneficiarios sería el 11 de septiembre, es decir, en un lapso de tres semanas debería quedar resuelto el listado de los que podrían recibir vivienda de parte del Gobierno estatal.

