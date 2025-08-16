Hoy, Folclor andino en Plaza de Armas

El espectáculo Tango de Esquina ofrecerá hoy 16 de agosto una muestra del tradicional género rioplatense, mientras que Wayna Bolivia presentará coreografías inspiradas en el Carnaval de Oruro, en la Plaza de Armas que reunirán música y danza de Argentina y Bolivia.

Tango de Esquina a las 19:30 horas a cargo de Juan Pablo Rivera reunirá al público en una exhibición de musica y baile de tango, ritmo originario del Río de la Plata, donde a finales del siglo XIX confluyeron influencias afroamericanas, criollas y europeas. La propuesta incluye música en vivo y exhibiciones de baile que recorren desde el estilo más tradicional hasta interpretaciones contemporáneas, mostrando la evolución de un género que se ha consolidado como símbolo cultural internacional.

La agrupación “Wayna Bolivia” subirá al escenario a las 20:00 horas para recrear la energía y el colorido del Carnaval de Oruro, inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, festividad que combina rituales andinos con elementos cristianos. Entre las danzas que presentarán se encuentra la “diablada”, reconocida por el uso de máscaras y vestuarios bordados que representan la confrontación entre fuerzas opuestas.

Esta manifestación, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha conservado su carácter comunitario y festivo a través de generaciones, integrando por el ritmo y las artesanías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las dos presentaciones ofrecen un panorama de la riqueza cultural de Argentina y Bolivia, destacando sus expresiones vivas, teniendo un punto de encuentro entre tradiciones y públicos de distintas latitudes. Ambas actividades forman parte del programa de la Capital Americana de la Cultura en San Luis Potosí.