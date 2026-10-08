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Abundan basureros clandestinos en caminos

El municipio no cuenta con relleno sanitario

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Abundan basureros clandestinos en caminos
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      SANTA CATARINA.- Aparecen muchos basureros clandestinos en comunidades por lo que la población está inconforme por la insalubridad que generan, refieren que estos están apareciendo ya no que no se tiene un basurero municipal. 

      Habitantes dieron a conocer que desafortunadamente no hay un relleno sanitario, lo que ha generado que familias queman los desechos en sus propios terrenos.   Mientras que otros tiran la basura en caminos vecinales, por ello se pueden observar tiraderos clandestinos en las comunidades de Tanlacut, Puerto de Salto, Tampete y Puente, El Salto y Pedrogoso. 

      Es por ello que piden la intervención de la Segam para que tome cartas en el asunto y se pueda controlar esta insalubridad que se está generando, lo que pone en riesgo la salud de la población.  Señalaron que las comunidades lucen sucias y llenas de desechos, ante el incremento de basureros al aire libre, los que además generan olores nauseabundos. 

      En los lugares se pueden encontrar todo tipo de desechos, desde ganado muerto, sillones, todo tipo de basura, muy insalubre.

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