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Acercan servicios de salud a personas

Paramédicos de Protección Civil ofrecen atención prehospitalaria

Por Carmen Hernández

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Acercan servicios de salud a personas
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Paramédicos de Protección Civil acercan los servicios atención prehospitalaria a personas que estén postradas en cama. 

      Cabe destacar que personal de protección civil municipal realiza visitas a personas que están enfermas y que no pueden salir, las que requieren atención médica para tener una vida sana, pero como no pueden movilizarse, no reciben la atención que requieren.  

      Se les revisan los signos vitales, se orienta a la familia sobre los cuidados básicos como higiene del paciente además de hidratación. 

      Lo que se busca es acercar los servicios de salud a la familia, porque muchos adultos mayores viven solos y no tienen una vida de calidad, por enfermedades que llegan a padecer.

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