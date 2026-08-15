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Cae hombre de azotea

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Cae hombre de azotea
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre cae de una azotea de 3 metros de altura en la comunidad de la Mezclita, se debate entre la vida y la muerte debido a las severas lesiones que sufrió en su caída.  Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando un hombre realizaba trabajos de albañilería, sin embargo, desafortunadamente cayó y se provocó severas lesiones. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, para que se le brindara auxilio, debido a las lesiones que se causó en su caída.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, al hombre, que estaba tirado en el piso con muchos traumatismos. 

      Luego de evaluarlo y debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde desde primera instancia sus lesiones fueron pronosticadas de gravedad.

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