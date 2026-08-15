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Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos

Genera inconformidad de paterfamilias la necedad del político

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos
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      CIUDAD VALLES.- En Rancho Grande citaron a padres de familia para recibir los apoyos educativos de parte del DIF Estatal, pero los repartieron hasta que llegó el Tecmol. Hubo molestia entre los paterfamilias que acudieron.

      A las 10 de la mañana de este viernes 14 de agosto, citaron a madres y padres de la zona tének para entregarles desayunos fríos, como parte de los apoyos que entrega el DIF Estatal, a cargo de Rebeca Robledo, quien es la delegada en Valles de esta oficina.

      Sin embargo, comenzaron a pasar los minutos y no se les hacía la entrega, porque estaban esperando a que llegara el aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada "Tecmol", cuestión que contrarió a varias de las asistentes.

      De plano, algunas se marcharon sin recibir el beneficio, puesto que habían acudido por éste y no para escuchar a un político, como narró una de las habitantes del Barrio de Guadalupe que refirió que sabían que el DIF Estatal hace este tipo de operaciones pero que no les había tocado a ellas.

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