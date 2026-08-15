Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos
Genera inconformidad de paterfamilias la necedad del político
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- En Rancho Grande citaron a padres de familia para recibir los apoyos educativos de parte del DIF Estatal, pero los repartieron hasta que llegó el Tecmol. Hubo molestia entre los paterfamilias que acudieron.
A las 10 de la mañana de este viernes 14 de agosto, citaron a madres y padres de la zona tének para entregarles desayunos fríos, como parte de los apoyos que entrega el DIF Estatal, a cargo de Rebeca Robledo, quien es la delegada en Valles de esta oficina.
Sin embargo, comenzaron a pasar los minutos y no se les hacía la entrega, porque estaban esperando a que llegara el aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada "Tecmol", cuestión que contrarió a varias de las asistentes.
De plano, algunas se marcharon sin recibir el beneficio, puesto que habían acudido por éste y no para escuchar a un político, como narró una de las habitantes del Barrio de Guadalupe que refirió que sabían que el DIF Estatal hace este tipo de operaciones pero que no les había tocado a ellas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Taxi choca contra camioneta en Altavista
Redacción
El percance ocurrió cerca de la avenida Ejército Mexicano; ninguno de los ocupantes resultó lesionado
Vinculan a proceso a acusado de abuso sexual contra adolescente
Redacción
Los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio en el ejido Jalpilla; el imputado permanecerá en prisión preventiva
Falla otro camión recolector de basura
Redacción
Pero el titular de Servicios Municipales presume unidad nueva