¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- La Unidad Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) brindará atención a usuarios del 30 de noviembre al 4 de diciembre en las oficinas de Fomento Económico, como apoyo a contribuyentes que tengan algún trámite que realizar en la dependencia.

Luis Álvarez Aquino explicó que se estará brindando el servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por parte del personal del SAT.

Entre los servicios que se brindarán está la inscripción al RFC, constancia de situación fiscal, generación y renovación de firma electrónica, entre otros de los servicios que se brindarán. Los interesados deberán presentar su INE, comprobante de domicilio, correo electrónico y una memoria Usb para los trámites a realizar ante la dependencia fiscal.

Las personas deberán acercarse a las oficinas de Fomento Económico ubicadas en la calle San Juan de la colonia Isla de San Pablo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se invita a la población en general para que llegue desde temprana hora a realizar el trámite, para aprovechar los servicios a la ciudadanía sin costo alguno, para que no eroguen en el traslado a la capital potosina, finalizó.