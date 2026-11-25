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MATEHUALA.- El Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostica un descenso en las temperaturas y la posibilidad de lluvias durante esta semana en Matehuala, por lo que recomiendan a la población tomar precauciones ante las condiciones climatológicas que se estarán presentando en la región del Altiplano potosino.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para este martes se esperan temperaturas máximas cercanas a los 20 grados y mínimas de alrededor de 13 grados, con posibilidad de lluvias ligeras y cielo parcialmente nublado.

Se dio a conocer que para el miércoles comenzará a sentirse un ambiente más fresco, con temperaturas máximas de aproximadamente 18 grados y mínimas de 11 grados. Sin embargo, será a partir del jueves cuando se espera un descenso más marcado en el termómetro, con temperaturas máximas de entre 13 y 15 grados y mínimas que podrían llegar hasta los 8 grados.

Para el viernes se mantiene la posibilidad de lluvias, además de condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas. Durante el sábado podrían continuar algunas precipitaciones, mientras que para el domingo se espera una mejoría en las condiciones del tiempo, con cielos mayormente despejados y temperaturas más agradables durante el día, aunque las mañanas y noches continuarán siendo frías.

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Ante estos cambios en las condiciones climatológicas, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables a las enfermedades respiratorias. Asimismo, se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución ante la posibilidad de lluvias y pavimento mojado, además de mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.