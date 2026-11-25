Todo listo para la feria de Rioverde
Verifica P.C. instalaciones para seguridad de asistentes al evento
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RIOVERDE.- El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se tiene todo listo para la Feria Regional de Rioverde, que se llevará a cabo del 25 al 30 de noviembre, la entrada será gratuita. La Coordinación de PC Municipal revisó los terrenos de la feria y verificó las instalaciones eléctricas y tanques de gas para seguridad de asistentes.
Hizo hincapié que de manera preventiva se revisaron los terrenos de la feria, se le solicitó al encargado del escenario principal, el cálculo estructural; asimismo, se verificaron las distancias entre los juegos mecánicos y las instalaciones del cableado eléctrico. Hizo hincapié que se estarán revisando los juegos mecánicos así como las instalaciones eléctricas de cada puesto que se instala, así como los cilindros de gas, la finalidad es prevenir un accidente en esta feria.
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