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MATEHUALA.- La Iglesia católica celebró la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, con la que se reconoce a Cristo como el centro de la vida cristiana y se recuerda su mensaje de amor, paz, justicia y servicio a los demás.

Durante las celebraciones eucarísticas, los sacerdotes invitaron a los fieles a reflexionar sobre el significado de Cristo Rey, cuyo reinado no se basa en el poder, la riqueza o la autoridad terrenal, sino en la humildad, la misericordia y el amor hacia el prójimo, esta es una de las fiestas más importantes dentro de la fe católica.

Esta celebración marca también el cierre del año litúrgico de la Iglesia católica, pues el próximo domingo comenzará un nuevo ciclo con el primer Domingo de Adviento, periodo de preparación espiritual para la llegada de la Navidad, y sobre todo del nacimiento del Niño Jesús.

Con esta solemnidad, la Iglesia invita a los creyentes a permitir que Jesucristo reine en sus corazones y en sus hogares, poniendo en práctica sus enseñanzas y llevando un mensaje de esperanza, solidaridad y fraternidad a

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