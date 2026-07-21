Acercan trámites del SAT a usuarios de Cárdenas
Buscan sitio donde habrá una oficina
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CÁRDENAS.- Por fin el municipio contará con una oficina permanente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), alcalde ya entregó el equipo que se requiere para que pueda operar a la brevedad posible.
Cabe destacar que el municipio no cuenta con esta importante oficina de la dependencia federal, por lo que se acercarán los servicios fiscales, autoridades municipales hicieron los trámites necesarios para aterrizar esta oficina.
El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, el lunes por la tarde hizo entrega de equipo al personal que se hará cargo de la nueva oficina del SAT, la cual abrirá sus puertas en el mes de agosto, porque se está buscando un lugar estratégico donde se establecerá.
Lo que se busca es acercar los servicios fiscales a la población, porque las familias tenían que acudir a realizar los trámites hasta la capital potosina, erogando gastos para poder estar en regla en cuestiones fiscales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo
Huasteca Hoy
La manifestación inició a las 10:00 horas con la exigencia de que que se arregle un camino
Cañeros bloquean Ingenio Plan de Ayala por falta de pago
Huasteca Hoy
Grupo Santos debe millones a cuatro mil productores de caña en Ciudad Valles.
Baja afluencia de turismo en la ciudad
Carmen Hernández
Visitantes vienen sobre todo a vacacionar y visitar la Media Luna