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Acercan trámites del SAT a usuarios de Cárdenas

Buscan sitio donde habrá una oficina

Por Carmen Hernández

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Acercan trámites del SAT a usuarios de Cárdenas
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      CÁRDENAS.- Por fin el municipio contará con una oficina permanente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), alcalde ya entregó el equipo que se requiere para que pueda operar a la brevedad posible. 

      Cabe destacar que el municipio no cuenta con esta importante oficina de la dependencia federal, por lo que se acercarán los servicios fiscales, autoridades municipales hicieron los trámites necesarios para aterrizar esta oficina. 

      El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, el lunes por la tarde hizo entrega de equipo al personal que se hará cargo de la nueva oficina del SAT, la cual abrirá sus puertas en el mes de agosto, porque se está buscando un lugar estratégico donde se establecerá. 

      Lo que se busca es acercar los servicios fiscales a la población, porque las familias tenían que acudir a realizar los trámites hasta la capital potosina, erogando gastos para poder estar en regla en cuestiones fiscales.

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