logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Adeuda el Ayuntamiento casi 2 mdp a FEPUASLP

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Adeuda el Ayuntamiento casi 2 mdp a FEPUASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles adeuda a la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) casi dos millones de pesos de servicios médicos.

      Fuentes internas de la administración que encabeza David Medina Salazar dieron a conocer que el Ayuntamiento tiene un adeudo de 1.9 millones de pesos por concepto de servicios de análisis clínicos, hechos a trabajadores del Gobierno municipal durante un lapso de aproximadamente dos años.

      El adeudo se dejó de cubrir hace meses y, aunque hubo llamados de la máxima casa de estudios para solventar la deuda, no hubo respuesta y el servicio se interrumpió.

      Originalmente, el módulo de químicos que practicaban estos exámenes estaban en el DIF Municipal, pero en cuanto dejó de haber pagos por ese servicio, se interrumpió la colaboración.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha
      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      SLP

      Redacción

      Muere docente atropellada por motociclista
      Muere docente atropellada por motociclista

      Muere docente atropellada por motociclista

      SLP

      Redacción

      La inocencia infantil perdida
      La inocencia infantil perdida

      La inocencia infantil perdida

      SLP

      Redacción

      Niña de 12 años registró a su hijo en el Registro Civil

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América
      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se realizó un acto cívico y se rindieron las efemérides