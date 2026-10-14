Adeuda el Ayuntamiento casi 2 mdp a FEPUASLP

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles adeuda a la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) casi dos millones de pesos de servicios médicos.

Fuentes internas de la administración que encabeza David Medina Salazar dieron a conocer que el Ayuntamiento tiene un adeudo de 1.9 millones de pesos por concepto de servicios de análisis clínicos, hechos a trabajadores del Gobierno municipal durante un lapso de aproximadamente dos años.

El adeudo se dejó de cubrir hace meses y, aunque hubo llamados de la máxima casa de estudios para solventar la deuda, no hubo respuesta y el servicio se interrumpió.

Originalmente, el módulo de químicos que practicaban estos exámenes estaban en el DIF Municipal, pero en cuanto dejó de haber pagos por ese servicio, se interrumpió la colaboración.

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