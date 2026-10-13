Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

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Matehuala.- Fue conmemorado con un acto cívico el 534 aniversario del descubrimiento de América en la Plaza de Armas donde participaron instituciones educativas y autoridades municipales el acto conmemorativo estuvo a cargo de la Escuela Secundaria Ponciano Arriaga.

Para iniciar la conmemoración de este histórico evento, se llevaron a cabo los honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional para este magno evento, hubo una gran participación de diferentes instituciones educativas en este acto cívico.

Los estudiantes de la Secundaria Ponciano Arriaga rindieron las efemérides de esta fecha tan importante, donde destacaron que falsamente se ha dicho que América fue descubierta, pues este continente ya existía, ya que estaban nuestros ancestros que eran diferentes tribus de indígenas quienes desde hace muchos años habitaban la zona.

Comentaron que esta fecha fue más que nada un proceso para conquistar y colonizar el continente americano, se generó una guerra, entre los conquistadores donde finalmente derrotaron a todos los pueblos indígenas y terminaron conquistando el continente americano.

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Esta es una fecha para recordar a los pueblos indígenas que se resistieron y que dieron su vida para evitar la conquista, pues en si no es una fecha para celebrar.