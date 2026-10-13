logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

Se realizó un acto cívico y se rindieron las efemérides

Por Jesús Vázquez

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran aniversario del descubrimiento de América
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Fue conmemorado con un acto cívico el 534 aniversario del descubrimiento de América en la Plaza de Armas donde participaron instituciones educativas y autoridades municipales el acto conmemorativo estuvo a cargo de la Escuela Secundaria Ponciano Arriaga. 

      Para iniciar la conmemoración de este histórico evento, se llevaron a cabo los honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional para este magno evento, hubo una gran participación de diferentes instituciones educativas en este acto cívico.

      Los estudiantes de la Secundaria Ponciano Arriaga rindieron las efemérides de esta fecha tan importante, donde destacaron que falsamente se ha dicho que América fue descubierta, pues este continente ya existía, ya que estaban nuestros ancestros que eran diferentes tribus de indígenas quienes desde hace muchos años habitaban la zona.

      Comentaron que esta fecha fue más que nada un proceso para conquistar y colonizar el continente americano, se generó una guerra, entre los conquistadores donde finalmente derrotaron a todos los pueblos indígenas y terminaron conquistando el continente americano.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta es una fecha para recordar a los pueblos indígenas que se resistieron y que dieron su vida para evitar la conquista, pues en si no es una fecha para celebrar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sindicalizados del IMSS Zacatipán protestan en Tamazunchale
      Sindicalizados del IMSS Zacatipán protestan en Tamazunchale

      Sindicalizados del IMSS Zacatipán protestan en Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      La manifestación en Tamazunchale exige un mejor aumento salarial y la sustitución del líder nacional.

      Chofer de camioneta embiste a motociclistas
      Chofer de camioneta embiste a motociclistas

      Chofer de camioneta embiste a motociclistas

      SLP

      Redacción

      Disidencia sindical del IMSS insiste, fuera líder sindical
      Disidencia sindical del IMSS insiste, fuera líder sindical

      Disidencia sindical del IMSS insiste, fuera líder sindical

      SLP

      Redacción

      Elegirán a la reina del Tecnológico
      Elegirán a la reina del Tecnológico

      Elegirán a la reina del Tecnológico

      SLP

      Carmen Hernández