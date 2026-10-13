Muere docente atropellada por motociclista

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RIOVERDE.- Docente muere luego de ser atropellada por un motociclista, perdió la vida cuando recibía atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas al ser embestida por el motociclista.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando una maestra originaria de la comunidad del Jabalí, intento cruzar la calle frente a la Universidad Autónoma siendo arrollada por un motociclista, debido al exceso de velocidad en que transitaba.

Una ambulancia acudió al lugar del accidente y le brindó los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladada a la clínica del ISSSTE.

Desafortunadamente cuando recibía atención médica, pese a los esfuerzos de los doctores, falleció no resistió la gravedad de los golpes que sufrió al ser embestida.

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