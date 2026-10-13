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Estado

La inocencia infantil perdida

Niña de 12 años registró a su hijo en el Registro Civil

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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La inocencia infantil perdida
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      CIUDAD VALLES.- Una niña de 12 años de edad fue con sus padres a registrar a su bebé a la Oficialía del Registro Civil 01, de acuerdo a la oficial, Alma Emma Ramírez García. 

      La funcionaria explicó que en el lapso de un año, llega a tener de tres a cuatro registros de bebés, cuyas madres son menores de edad y, en todos los casos se hacen acompañar de sus padres para poder hacer ese registro, y no tener contratiempos por ser menores de edad. 

      Relató que hace unas semanas, una preadolescente de 12 años acudió a hacer el registro de su hijo, acompañada de sus padres, aunque no mencionó haber dado vista a alguna autoridad sobre tales hechos. 

      De acuerdo con la oficina de la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes no ha habido notificación de un caso así, recientemente.

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