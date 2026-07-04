Adulto mayor arrollado por un automóvil

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Ciudad Fernández.- Un adulto mayor fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga en el Barrio 3 del Refugio, quedando seriamente lesionado luego del impacto que tuvo con el automóvil.

Los hechos se registraron en la calle Emiliano Zapata, cuando un adulto mayor transitaba de manera tranquila, sin esperar que nada fuera a suceder.

Desafortunadamente fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga, dejándolo tirado y con varias lesiones.

Debido a las lesiones de consideración el hombre fue trasladado de emergencia por paramédicos de Protección Civil a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde los médicos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió y que ponen en riesgo su vida.

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