Adultos mayores de asilo concluyen la primaria y secundaria

Matehuala.- Adultos mayores del Asilo de Ancianos Municipal “José Navarro Sahagún” recibieron sus certificados de primaria y secundaria a través del programa INEA-MONAE, en coordinación con IEEASLP Matehuala y la colaboración del CBTA 52.

Este importante logro es un testimonio de que nunca es tarde para aprender, para crecer y para demostrarse a sí mismos que los sueños pueden cumplirse sin importar la edad.

En el caso de muchos de los adultos mayores cuando eran niños y jóvenes no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, ya que sus papás los mandaban a trabajar para ayudar a sus familias, pues eran otros tiempos donde las familias eran muy grandes y solo pocos tenían la oportunidad de estudiar.

La asesora educativa Melanie Jazmín Espinoza Torres, del programa MONAE, acompañó con dedicación este proceso, apoyando a los adultos mayores en el reconocimiento de sus saberes y motivándolos a seguir adelante con entusiasmo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la ceremonia felicitaron a las y los participantes por este logro tan significativo y celebraron su ejemplo de perseverancia para estudiar.

Este emotivo momento nos recuerda que la educación no tiene límites y que siempre hay tiempo para aprender, crecer y escribir nuevas historias de vida de cada persona.