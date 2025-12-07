logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Acusan a obrero de hurtar tarjetas a compañera

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Acusan a obrero de hurtar tarjetas a compañera

Un obrero de la Zona Industrial fue arrestado por agentes de la Guardia Civil Estatal, luego de que le había robado tarjetas bancarias a una compañera de trabajo, la cual pidió ayuda se logró la detención, asegurándosele los plásticos.

Fue en una empresa ubicada en el Eje 120 de la Zona Industrial en donde se registró el robo y la afectada, al darse cuenta reportó el caso a vigilancia interna para que se realizaran las investigaciones.

En las indagatoria se estableció que el presunto responsable había sido un trabajador de nombre Jesús “N” de 25 años de edad, a quienes se le encontraron las tarjetas de la afectada, siendo una de los vales de despensa y otra de Banco Azteca.

Los mismos vigilantes le hablaron a los policías estatales e hicieron entrega del individuo, que finalmente fue remitido ante el Ministerio Público por el delito de robo y se esperaba que la afectada formalizara la denuncia en su contra, quedando internado en las celdas preventivas mientras se le define su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio consume maleza en un predio
Incendio consume maleza en un predio

Incendio consume maleza en un predio

SLP

Redacción

Vándalo es arrestado por quemar locales
Vándalo es arrestado por quemar locales

Vándalo es arrestado por quemar locales

SLP

Redacción

Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala
Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala

Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala

SLP

Redacción

Uno le pegó al otro y lo proyectó contra un torthon

Fallece en accidente empresario matehualense
Fallece en accidente empresario matehualense

Fallece en accidente empresario matehualense

SLP

Redacción

Manejaba una camioneta por la carretera ‘57 cuando chocó contra un tráiler