Acusan a obrero de hurtar tarjetas a compañera

Un obrero de la Zona Industrial fue arrestado por agentes de la Guardia Civil Estatal, luego de que le había robado tarjetas bancarias a una compañera de trabajo, la cual pidió ayuda se logró la detención, asegurándosele los plásticos.

Fue en una empresa ubicada en el Eje 120 de la Zona Industrial en donde se registró el robo y la afectada, al darse cuenta reportó el caso a vigilancia interna para que se realizaran las investigaciones.

En las indagatoria se estableció que el presunto responsable había sido un trabajador de nombre Jesús “N” de 25 años de edad, a quienes se le encontraron las tarjetas de la afectada, siendo una de los vales de despensa y otra de Banco Azteca.

Los mismos vigilantes le hablaron a los policías estatales e hicieron entrega del individuo, que finalmente fue remitido ante el Ministerio Público por el delito de robo y se esperaba que la afectada formalizara la denuncia en su contra, quedando internado en las celdas preventivas mientras se le define su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí