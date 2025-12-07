logo pulso
Detienen a trailero que llevaba remolque robado

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a trailero que llevaba remolque robado

Un remolque con reporte de robo fue detectado por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando circulaba por la carretera a México, los cuales pudieron asegurarlo y se pudo detener al conductor para su remisión ante las autoridades.

En la carretera referida, a la altura del municipio de Santa María del Río, las cámaras de vigilancia el detectaron en circulación un tractocamión con doble remolque tipo caja y se percataron que el trasero contaba con reporte de robo.

El reporte se realizó a los elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes se avocaron a interceptarlo para su revisión.

Fue así como se percataron que el remolque trasero tipo caja encortinada Operbus, modelo 2018, contaba con reporte de robo y se procedió a su  que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El conductor del tráiler, de nombre Germán “N” de 52 años de edad, fue detenido junto con la plataforma y se le remitió ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

