Detienen a trailero que llevaba remolque robado

Un remolque con reporte de robo fue detectado por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando circulaba por la carretera a México, los cuales pudieron asegurarlo y se pudo detener al conductor para su remisión ante las autoridades.

En la carretera referida, a la altura del municipio de Santa María del Río, las cámaras de vigilancia el detectaron en circulación un tractocamión con doble remolque tipo caja y se percataron que el trasero contaba con reporte de robo.

El reporte se realizó a los elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes se avocaron a interceptarlo para su revisión.

Fue así como se percataron que el remolque trasero tipo caja encortinada Operbus, modelo 2018, contaba con reporte de robo y se procedió a su que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El conductor del tráiler, de nombre Germán “N” de 52 años de edad, fue detenido junto con la plataforma y se le remitió ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.