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Agentes policíacos evitan extorsión telefónica

Amenazaban a familia con hacer daño a una persona, si no pagaban

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Agentes policíacos evitan extorsión telefónica
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal logró desactivar una llamada de extorsión en agravio a una familia a la cual por medio de amenazas e intimidaciones le exigían una fuerte suma de dinero o de lo contrario les harían daño a los miembros de su familia. 

      Los hechos ocurrieron la tarde del sábado, cuando a los elementos de la Policía Municipal les pidieron apoyo, ya que había una familia que estaba siendo extorsionada a través de vía telefónica y les pedían una fuerte suma de dinero, les dijeron que ya estaban acudiendo a un Oxxo, para hacer el depósito de la cantidad que les pedían.

      Las víctimas fueron ubicadas en el exterior de un Oxxo, ubicado en carretera a Villa de La Paz, y que estaban a punto de realizar el depósito de dinero, los oficiales intervinieron inmediatamente gracias al llamado de un familiar, quien dio las referencias sobre las víctimas y orientaron para que no realizaran ningún depósito de dinero, ya que se trataba de una extorsión telefónica.

      De esta manera la policía logró reunir a los afectados con sus familiares ya que estaban aislados de cualquier comunicación.

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      Se pide a la población en general tener precaución con estas llamadas de extorsión, se recomienda colgar de inmediato, no dar información personal, claves NIP ni datos bancarios, anotar el número que les llamaron y reportarlo al 089. 

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