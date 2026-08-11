Albañil se desmaya en obra en construcción

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RIOVERDE.- Albañil se desmaya en obra de construcción, de última hora resultó que andaba bajo los efectos de sustancias nocivas que fue lo que le provocó el malestar que le provocó desmayo.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en la calle Leyes de Reforma esquina con Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, cuando un joven de 30 años de edad, se desmayó en la parte superior de una obra en construcción.

Por lo que de manera inmediata acudieron los paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al afectado.

Sin embargo, se percataron que el hombre de 30 años de edad se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

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Pese a ello el hombre no fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional del IMSS Bienestar, pues pudo reaccionar luego de los servicios que le otorgaron los paramédicos.