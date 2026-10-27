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Alcalde solapa a funcionaria aviadora

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde solapa a funcionaria aviadora
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      Ciudad Fernández.- Elena Torres psicóloga del Municipio, no trabaja, pero recibe mensualmente su quincena.  

      Trabajadores dieron a conocer que en el municipio hay varios casos de supuestos servidores públicos, que solo acuden uno o dos días al mes a laborar en la alcaldía.  

      Un caso especial que ha causado gran malestar es de la psicóloga Elena Torres, quien va 2 o 3 días al mes a laborar, la oficina se mantiene cerrada, nadie la utiliza, se la pasa hasta 3 semanas en el municipio de Real de Catorce. 

      La servidora presume, que es cuñada del alcalde de Real de Catorce y por ende, el presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández la respalda, prácticamente la servidora pública tiene autorización por parte del Jefe de la comuna, para ir 2 veces al mes a trabajar y cuando acude, nunca está en la oficina. 

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      Los servidores públicos manifestaron que es de vital importancia que se realice una auditoría sorpresa, porque hay muchas personas que solo acuden 2 veces al mes a hacer acto de presencia, por lo que debe aplicarse alguna sanción por este motivo, ya que se está pasando de viva. 

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