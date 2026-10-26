Habrá Monitoreo constante de la presa San Diego

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RIOVERDE.- Ante las recientes lluvias que se han registrado en la región la Presa de San Diego, registra un 80% de su capacidad, por lo que autoridades mantienen un monitoreo constante para prevenir riesgos a la población. El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se monitorean comunidades por los fríos y las fuertes lluvias que se han presentado, sobre todo en la zona serrana.

En el recorrido a San Diego, se pudo confirmar que la presa mantiene un 80% de su capacidad de almacenamiento, por lo que habrá un monitoreo permanente.

Hizo hincapié que se mantiene en constante monitoreo, para identificar cualquier cambio y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.