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Habrá Monitoreo constante de la presa San Diego

Por recientes lluvias, el vaso está a un 80% de su capacidad

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Habrá Monitoreo constante de la presa San Diego
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      RIOVERDE.- Ante las recientes lluvias que se han registrado en la región la Presa de San Diego, registra un 80% de su capacidad, por lo que autoridades mantienen un monitoreo constante para prevenir riesgos a la población.   El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se monitorean comunidades por los fríos y las fuertes lluvias que se han presentado, sobre todo en la zona serrana.  

      En el recorrido a San Diego, se pudo confirmar que la presa mantiene un 80% de su capacidad de almacenamiento, por lo que habrá un monitoreo permanente. 

      Hizo hincapié que se mantiene en constante monitoreo, para identificar cualquier cambio y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

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