Habrá Monitoreo constante de la presa San Diego
Por recientes lluvias, el vaso está a un 80% de su capacidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Ante las recientes lluvias que se han registrado en la región la Presa de San Diego, registra un 80% de su capacidad, por lo que autoridades mantienen un monitoreo constante para prevenir riesgos a la población. El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se monitorean comunidades por los fríos y las fuertes lluvias que se han presentado, sobre todo en la zona serrana.
En el recorrido a San Diego, se pudo confirmar que la presa mantiene un 80% de su capacidad de almacenamiento, por lo que habrá un monitoreo permanente.
Hizo hincapié que se mantiene en constante monitoreo, para identificar cualquier cambio y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
no te pierdas estas noticias
Conatram participará en paro de transporte
Redacción
Habrá bloqueos en rúas de varias partes del país
El día de muertos impulsa economía
Jesús Vázquez
Beneficia a florerías, panaderías, papelerías y restaurantes