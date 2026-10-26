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Cónsul de Honduras estará en UMATMUN

Por Jesús Vázquez

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Cónsul de Honduras estará en UMATMUN
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      Matehuala.- La Universidad de Matehuala presentó las actividades del XVII Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Matehuala (UMATMUN 2026), que se desarrollará bajo el lema "Voces y realidades que cambian los destinos" y contará con la participación del excelentísimo señor Edgar Orlando Murcia Villanueva, cónsul de la República de Honduras en San Luis Potosí, durante su ceremonia inaugural.

      María Esther Martín Santiago secretaria general de la Universidad de Matehuala dio a conocer la participación del cónsul hondureño en la inauguración de UMATMUN 2026, programada para el próximo 26 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Manuel José Othón.

      Las actividades continuarán los días 27 y 28 de octubre con el desarrollo de las distintas comisiones, en las que participarán 265 estudiantes que fungirán como delegados en 12 mesas de trabajo, representando el espíritu de diálogo, negociación y cooperación que caracteriza a los organismos internacionales.

      UMATMUN es un proyecto que surge del esfuerzo, compromiso e iniciativa de los estudiantes, quienes impulsan espacios de diálogo, aprendizaje y participación que fortalecen su formación integral y les permiten comprender distintas perspectivas sobre las problemáticas mundiales.

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      Durante UMATMUN 2026, la institución se convertirá en un espacio de representación y debate inspirado en la Organización de las Naciones Unidas, donde las voces de los estudiantes contribuirán a construir propuestas y reflexiones en torno a los retos del mundo actual.

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