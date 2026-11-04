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Estado

Alcalde xilitlense evade responsabilidad

Dice que PC sí hizo supervisiones previo al accidente

Por Miguel Barragán

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde xilitlense evade responsabilidad
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      XILITLA.- Sale el alcalde de Xilitla, Óscar Humberto Márquez Plascencia a decir que el tema de la pirotecnia estaba "revisado" y que la mujer de 63 años, lesionada en la explosión del panteón estaba "grave, pero estable".

      "El gobierno municipal hizo las supervisiones, hizo los operativos, inclusive, por medios de comunicación y redes se hizo el llamado a este tipo de problemática que es el tema de la pirotecnia", expresó el munícipe en una de dos comparecencias que hizo hoy, primero a usuarios de redes y luego a medios de comunicación.

      Informó que la señora Margarita Trejo, a la que llamó "amiga" tal como si le fuera familiar está "grave, pero estable", en el Hospital General de Valles; otro lesionados más está en observación en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y tres más han sido dados de alta.

      En otra emisión sentenció que la pirotecnia quedaba estrictamente prohibida en su municipio, luego de los eventos de este lunes 2 de noviembre, en el Panteón del Barrio La Pagua.

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